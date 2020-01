Amici 19, raddoppia il daytime: da oggi, alle ore 16:20 su Canale 5 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il serale di Amici 19 è ancora lontano ma, anche in quest'edizione (per la terza edizione consecutiva), l'appuntamento con il daytime raddoppierà per far sì che anche i telespettatori di Canale 5 possano farsi un'idea riguardo le principali dinamiche della vita quotidiana all'interno della scuola di Maria De Filippi. Ovviamente, su Canale 5, ricordiamo che già va in onda lo speciale del sabato, a partire dalle ore 14:10.Oltre alla consueta striscia quotidiana, dalla durata di poco meno di un'ora, che va in onda su Real Time, da lunedì a venerdì alle ore 13:50, da oggi, lunedì 13 gennaio 2020, Amici 19 avrà una "finestra" quotidiana anche su Canale 5, precisamente a partire dalle ore 16:20. Amici 19, gli allievi si sentono sempre meno allievi: 'Non siamo qui per studiare' (Video) Amici 19, raddoppia il daytime: da ... Leggi la notizia su blogo

