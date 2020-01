21 cadetti sauditi sono stati espulsi dagli Stati Uniti dopo le indagini sull’attentato a Pensacola, in Florida (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ventun cadetti sauditi che fanno parte di un programma di addestramento militare negli Stati Uniti sono Stati espulsi dalla base militare americana a Pensacola, in Florida, in seguito all’indagine aperta dopo che il cadetto saudita Mohammed Alshamrani, aveva sparato e ucciso Leggi la notizia su ilpost

Ste2566 : Dopo la Strage di Pensacola espulsi alcuni cadetti sauditi. Legami con l’estremismo islamico e pedopornografia.… -