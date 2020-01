Pd-Sardine, qualcosa si muove a sinistra (Di domenica 12 gennaio 2020) Magari non è un sì tutto e subito, ma assomiglia a un discreto inizio di confronto. Ognuno con i propri tempi. Per la prima volta, nel corso dell’intervista a Mezz’ora in Più, Mattia Santori, il leader delle Sardine, usa parole di apertura e grande rispetto nei confronti del partito-guida del centrosinistra italiano. “Il Pd – ammette - si è messo in discussione e gli va dato atto. È il partito che ci ha dato più ascolto e mostra un’apertura vera verso di noi”. Ecco dunque l’attesa risposta al percorso che nei giorni scorsi il Pd ha esplicitato: il famoso congresso costituente, il cambiamento in grado di allargare il contenitore politico ad altri mondi extra-partitici. Non è dato sapere gli step successivi perché tutto è strettamente connesso all’esito delle regionali del ... Leggi la notizia su huffingtonpost

