Papa Francesco battezza 32 neonati in Vaticano: “Se un bambino ha fame, allattatelo nella Cappella Sistina” (Di domenica 12 gennaio 2020) Papa Francesco battezza 32 neonati in Vaticano. Il Pontefice ai genitori: “Non spaventatevi, quando un bambino piange è una bella predica”. CITTA’ DEL Vaticano – Papa Francesco battezza 32 neonati in Vaticano. Ritorna il consueto appuntamento di gennaio con i battesimi nella Santa Sede. E, come sempre, il protagonista è il Pontefice che sin da quando era cardinale a Buenos Aires partecipava a questi eventi. Papa Francesco battezza 32 neonati al Vaticano 32 neonati hanno ricevuto il sacramento del Battesimo dal Pontefice che durante l’omelia si è rivolto ai genitori presenti: “I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta – ha ricordato Bergoglio citato da Repubblica – non sono abituati a stare chiusi in un ambiente così caldo, a essere vestiti così a festa. Inizierà uno a piangere e poi gli altri. Non ... Leggi la notizia su newsmondo

welikeduel : Vecchie ruggini con Papa Francesco, in un nuovo documento esclusivo a cura di Fabio Celenza #propagandalive… - welikeduel : Nuove testimonianze inedite di vecchie brutte storie con Papa Francesco, in un documento esclusivo a cura di Fabio… - La7tv : #propagandalive La grande inchiesta di @CelenzaFabio a @welikeduel -