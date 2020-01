Pagelle Roma Juventus: bene Dybala e Ronaldo, due i flop (Di domenica 12 gennaio 2020) Pagelle Roma Juventus – La Juventus vince in trasferta. I bianconeri battono la Roma fissando il punteggio sul 2-1, Le reti portano la firma di Demiral e di Ronaldo, per i giallorossi segna Perotti dal dischetto. La Juve si porta al primo posto in classifica sorpassando l’Inter di Conte e portandosi a quota quarantotto punti, Sarri può sorridere: bene CR7 e Dybala, deludono Alex Sandro e Cuadrado. Pagelle Roma Juventus: bene Dybala e Ronaldo, due i flop Juventus Szczesny 6,5 Cuadrado 5,5 Demiral 6,5 (De Ligt 6,5) Bonucci 6 Alex Sandro 5,5 Rabiot 6 Pjanic 6 Matuidi 5,5 Ramsey 6 (Danilo 6) Dybala 7 (Higuain 6) Ronaldo 6,5 Sarri 6,5 Gli avversari Pau Lopez 6,5, Florenzi 5, Mancini 6, Smalling 5,5, Kolarov 5, Diawara 5, Veretout 5 (Cristante 6), Zaniolo 6 (Under 5), Pellegrini 5, Perotti 6, Dzeko 6 (Kalinic sv). All. Fonseca 6 Leggi la notizia su juvedipendenza

ilbianconerocom : Roma-Juve 1-2, le pagelle: Dybala parla anche coi piedi, Demiral top. In crescita Rabiot-Ramsey #RomaJuve [@CriCor9… - junews24com : RT @GiovaAlbanese: #Dybala illumina ancora ?? Pagelle #RomaJuve ?? - GiovaAlbanese : #Dybala illumina ancora ?? Pagelle #RomaJuve ?? -