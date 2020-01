Meghan Markle doppiatrice per la Disney? Sí, ma per una buona causa (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo l’annuncio scioccante della scissione tra i duchi di Sussex e la royal family, pare che Meghan Markle abbia trovato un escamotage per tornare nel mondo della recitazione - sì, ma per una buona causa.Le "dimissioni" reali comportano una maggiore libertà e indipendenza (anche sul lato economico) per Meghan e Harry. All'indomani della notizia, l'ex attrice di Suits ha già stipulato un contratto con la Disney che le permetterà di entrare in sala di registrazione. Si tratta di un accordo del valore di 3 milioni di dollari. Nel dettaglio, la casa di Topolino si sarebbe impegnata a devolvere la considerevole cifra a favore di Elephants without Borders, organizzazioni ambientalista che protegge gli elefanti. La Markle quindi non riceverà un soldo, e in cambio presterà la sua voice a un prossimo progetto.Stando ai dettagli forniti dal Times, l'accordo è stato firmato non molto tempo ... Leggi la notizia su optimaitalia

