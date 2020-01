“Ho perso il bambino”. La cantante distrutta dal dolore lo annuncia sui social (Di domenica 12 gennaio 2020) Christina Perri è già mamma di Carmella Stanley, nata due anni fa, ma oggi piange una perdita importante. All’undicesima settimana di gravidanza, l’artista ha avuto un aborto spontaneo. Lo ha annunciato ai fan, attraverso un post sul suo profilo Instagram. La cantante di “A Thousand Years” ha scelto di parlare direttamente coi proprio fan: “Voglio cambiare l’idea e lo stigma attorno all’aborto”. Le prime dichiarazioni ufficiali sottolineano quanto sia difficile, adesso, affrontare un vero e proprio incubo: “Siamo scioccati e con il cuore spezzato”, ha rivelato Christina che poco prima del dramma aveva deciso col marito Paul Costabile di rendere pubblica la dolce attesa. “Ho deciso di condividere questa cosa perché non è qualcosa di cui vergognarsi. È molto triste, è vero, ma non mi vergogno. Mi ricorda quanto siano potenti e straordinarie le donne nel generare una ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

