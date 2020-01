Harry e Meghan, Disney punta sulla coppia: è la prima a investire sul duca e la duchessa di Sussex (Di domenica 12 gennaio 2020) Meghan e Harry rinunciano allo status di reali della Corona inglese e la Disney è già pronta a investire sulla coppia più chiacchierata degli ultimi tempi. Ancora la Megxit – così è stato soprannominato lo “scandalo” a corte – non si è realizzata del tutto, ma la duchessa di Sussex non se l’è fatto ripetere due volte. Secondo indiscrezioni che serpeggiano nel Regno Unito, Meghan Markle avrebbe registrato un audio per la casa cinematografica di Topolino. Quella che si prospetta è una carriera da “influencer Disneyana”, di ambasciatrice e testimonial. Un’immagine di repertorio di Walt Disney Pinterest Il presunto contratto con gli studios d’animazione non farebbe altro che alimentare il malcontento di Buckingham Palace nei confronti della duchessa di Sussex e, di riflesso, del duca. Per ora, stando a quanto trapela, ... Leggi la notizia su open.online

