FORMAZIONI Sampdoria Brescia: Gabbiadini e Torregrossa dall’inizio (Di domenica 12 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sampdoria Brescia Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Brescia, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/2020. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Regini, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.Ranieri. Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All.Corini. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

