Deutsche Bank, pagamenti digitali con Google Pay per i clienti italiani (Di domenica 12 gennaio 2020) Deutsche Bank accelera sui pagamenti digitali ampliando le soluzioni per i propri clienti in Italia con l’integrazione di Google Pay, il servizio di Google che permette di pagare in modo semplice, veloce e sicuro sui siti, nelle app e nei negozi, attraverso i dispositivi Android. Google Pay è disponibile per tutti clienti di Deutsche Bank in Italia con carte di credito e di debito ed è estremamente facile da configurare e da utilizzare. Basta infatti caricare una o più carte nel proprio account Google e pagare con un solo tocco nei negozi abilitati e sui siti e le app con il logo del servizio. Il pagamento è immediato, pratico e sicuro: basta il proprio smartphone e Google Pay. Google, infatti, protegge i dati di pagamento con più livelli di sicurezza e non condivide il numero della carta di credito quando si effettuano pagamenti nei negozi. Le transazioni si svolgono usando un ... Leggi la notizia su ildenaro

mihirdjin : Herrausen fu l’economista che preparò il grande piano per lo sviluppo dell’economia reale in Europa Orientale ed in… - ScottiDavide2 : @assurdistan @Diegorusso626 @antonioripa @GianzDav @Diesira3 @ant_s16 @NicolaBellu @DomeniMancini @luca_vota… - lucabattanta : Questa è grossa. Deutsche bank punta evidentemente sulle criptovalute -