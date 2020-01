Biathlon in tv oggi, Mass start Oberhof 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza (Di domenica 12 gennaio 2020) La Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon è ormai pienamente avviata verso la fase centrale del cruciale mese di gennaio, con le tre tappe di preparazione ai prossimi Mondiali di Anterselva. A Oberhof le condizioni meteo hanno reso critica la gestione del programma ma alla fine tutte le gare si sono disputate regolarmente e lo spettacolo non è mancato. La giornata odierna prevede le due Mass start di entrambi i sessi, con le donne che scatteranno alle 12:45 mentre gli uomini subito dopo alle 14:30. Senza Johannes Bø, fermo ai box per l’attesa della nascita del figlio, Martin Fourcade ha approfittato al meglio della grandissima possibilità in ottica classifica generale e oggi il transalpino e il norvegese Tarjei Bø si giocheranno infatti il pettorale giallo in vista di Ruhpolding della prossima settimana. I nostri Lukas Hofer e Dominik Windisch sono pronti a ripartire alla caccia del ... Leggi la notizia su oasport

infoitsport : Calendario Sport Invernali oggi (11 gennaio): orari, programma e tv di tutte le gare. Sci alpino, fondo, biathlon e… - SalernoSport24 : ?? Lo Sport oggi in tv ?? ATP Cup ? Serie A ? Coppa del Mondo, staffetta di biathlon ???? Qualificazioni Mondiali, ????… - dntpaniccccc : L’unica gioia oggi è il gigante di Adelboden, per il resto mi rifiuto di seguire la discesa libera e le staffette d… -