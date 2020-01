Azzolina nella sua tesi avrebbe copiato passi interi di alcuni manuali (Di domenica 12 gennaio 2020) Secondo quanto riporta un dettagliato articolo di Repubblica, scritto da un linguista e critico letterario, la neoministra all’Istruzione, Lucia Azzolina, nella tesi conseguita all’università di Pisa nel 2010 presso la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario della Toscana, di 41 pagine, avrebbe riprodotto, copiato, passi di testi specialistici. Addirittura quattro le citazioni riprese pari pari da testi scientifici e fatte proprie.Il professore sarebbe arrivato a fare questo confronto come spesso si fa, digitando su Google alcune parole. La gravità sta anche nel fatto che la tesi serviva per l’abilitazione all’insegnamento alle scuole superiori. La ministra al momento non ha fatto alcun comunicato in cui smentisce quanto riportato dal quotidiano. Sta ad Auschwitz in un viaggio della Memoria con 100 studenti e ha ... Leggi la notizia su huffingtonpost

petergomezblog : Lucia Azzolina, il caso dei brani copiati nella sua tesi. La Lega all’attacco, Salvini: “Si vergogni e si dimetta” - paolaokaasan : RT @Storace: La Azzolina ha scopiazzato la tesi. Bufera sul ministro M5S- Secolo d'Italia - paolorm2012 : RT @petergomezblog: Lucia Azzolina, il caso dei brani copiati nella sua tesi. La Lega all’attacco, Salvini: “Si vergogni e si dimetta” http… -