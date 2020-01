Vittorio Maullu: scomparso dopo una misteriosa telefonata (Di sabato 11 gennaio 2020) Simone, figlio di Vittorio Maullu, un ex agente di polizia penitenziaria di 58 anni scomparso da Asuni (Oristano) lo scorso 9 dicembre, ha rilasciato recentemente alcune dichiarazioni riportate dal settimanale Giallo. L’uomo ha dichiarato come prima di sparire, il suo genitore aveva ricevuto una strana telefonata a cui avrebbe assistito anche la sorella di Vittorio. Mentre stava conversando con il suo interlocutore (non è dato sapere di chi si trattasse) l’agente avrebbe ad un tratto affermato: “No, questo non glielo dovevi dare”. Simone ha proseguito dicendo che in seguito suo padre sarebbe uscito di casa non tornando più. Da giorni il suo cellulare risulta essere spento. Vittorio Maullu: l’agente di polizia scomparso dal 9 dicembre Di Vittorio Maullu, ex agente di polizia penitenziaria non si hanno più notizie dallo scorso 9 dicembre. Il 58enne è ... Leggi la notizia su kontrokultura

