Vincenzo accetta di vedere la figlia ma la compagna Graziella rifiuta e lui cambia idea (Di domenica 12 gennaio 2020) Raffaella chiede il supporto di C’è posta per te per recuperare il rapporto con il padre Vincenzo. Chiede di poterlo vedere anche senza che con loro ci sia Graziella, nuova moglie di lui. L’uomo tergiversa ma poi accetta di aprire la busta. Quando Graziella si oppone cambia idea e ritratta. Maria De Filippi: “Non puoi scegliere tra tua figlia e tua moglie, è allucinante”. Leggi la notizia su tv.fanpage

