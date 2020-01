Uomini e Donne, Sossio Aruta ha trovato una nuova squadra: "Posso ancora inseguire il record dei 400 gol" (Di sabato 11 gennaio 2020) Sossio Aruta può continuare a cullare il sogno dei 400 gol in carriera. Il calciatore, tuttora in attività all'età di quasi 50 anni, ed ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, infatti, ha trovato una nuova squadra, il Mesagne, club che gioca nel campionato di Eccellenza pugliese. Il Mesagne Calcio 2011 ha annunciato l'ingaggio di Sossio Aruta, soprannominato il Re Leone, con un post pubblicato su Facebook:Uomini e Donne, Sossio Aruta ha trovato una nuova squadra: "Posso ancora inseguire il record dei 400 gol" 11 gennaio 2020 20:19. Leggi la notizia su blogo

