Spazio, l’Italia collabora con l’Australia per l’Osservatorio SKA: il Radiotelescopio più grande del mondo (Di sabato 11 gennaio 2020) Aderire ad un progetto internazionale di rilevamento di onde radio mediante un Radiotelescopio in costruzione in Australia ed in Sud Africa, finalizzato a sondare lo Spazio profondo, ovvero l’osservatorio Square Kilometre Array (Ska). È questo il contenuto di un disegno di legge al Senato che ratifica Convenzione istitutiva dell’osservatorio Square Kilometre Array, fatta a Roma il 12 marzo 2019. Il ddl è incardinato presso la commissione Esteri del Senato. Il realtore è Francesco Giacobbe (Pd). Vediamo il contenuto. Il Radiotelescopio più grande del mondo L’infrastruttura, come riferito durante l’incardinamento del dd in commissione a Palazzo Madama, “è in via di costruzione” e “sarà costituita da una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell’ovest ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

paolorm2012 : RT @CatelliRossella: Parmitano a Conte: l'Italia è sul podio delle tecnologie per lo spazio - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Parmitano a Conte: l'Italia è sul podio delle tecnologie per lo spazio - CatelliRossella : Parmitano a Conte: l'Italia è sul podio delle tecnologie per lo spazio -