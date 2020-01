Oasis, Noel Gallagher risponde al fratello: “Eravamo bravi, ma non superavano i confini” (Di sabato 11 gennaio 2020) La diatriba tra i fratelli Gallagher continua imperterrita e sembrerebbe che Noel se la sia un po’ presa per le parole di Liam. Ecco come sono andate realmente le cose. Noel e Liam Gallagher: una disputa senza fine Pochi giorni fa infatti Liam aveva annunciato un suo possibile rientro nella band con tanto di data e dettagli. Inoltre ha anche confessato – sempre su Twitter – che Noel lo starebbe pregando di rientrare nella band. Ecco cosa ha detto con spiccato sarcasmo: “Dopo l’album numero 3 mi dividerò da me stesso, non penso che sarò più in grado di lavorare con me stesso posso scrivere quello che mi piace così come lui, ma penso che sia meglio.” Noel Gallagher stufo: la risposta alle frecciatine di Liam Come ha risposto Liam alle provocazioni del fratello? Ecco le sue parole: “Ho ascoltato lo show… e purtroppo penso che l’altro ... Leggi la notizia su velvetgossip

