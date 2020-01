Nel nome del Padre e della Signora. I cardinali alla cena della Juventus. Bertone, Becciu e Versaldi invitati al galà bianconero. Con una folla di politici a Palazzo della cancelleria (Di sabato 11 gennaio 2020) Anche la Chiesa tifa Juventus? Erano ben tre, infatti, i cardinali invitati giovedì sera al raduno annuale degli onorevoli tifosi della Vecchia Signora, con tanto di cena a Palazzo della Cancelleria, a due passi da Campo dei Fiori: l’ex segretario di Stato Tarcisio Bertone (nella foto), il prefetto della Congregazione delle cause dei santi Angelo Becciu e il prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica Giuseppe Versaldi. Tutti sistemati al tavolo d’onore dove il presidente del club, l’ex deputato Fi, Maurizio Paniz, è riuscito ad attovagliare anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il suo capo di gabinetto, l’ex ministro azzurro, Nitto Palma. BUON APPETITO. Bertone è da tempo nel palmares dei soci onorari del club, dove si incrociano tifosi eccellenti come Salvatore Accardo e Bruno Vespa, l’ex presidente della Corte costituzionale e della Rai ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

