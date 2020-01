Migranti: Sos Mediterranee, ‘presenza Ong in mare di vitale importanza’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – “La Ocean Viking è tornata nel Mediterraneo centrale. Mentre gli scontri in Libia si intensificano, e con @openarms fund e @seawatchcrew che stanno rispondendo in questi giorni a chiamate di soccorso multiple da soli, la presenza delle navi nella zona rimane di vitale importanza”. Così su Twitter Sos Mediterranee. L'articolo Migranti: Sos Mediterranee, ‘presenza Ong in mare di vitale importanza’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

QdSit : #Libia, #Conte incontra #Sarraj. Intanto un drammatico Sos è arrivato dai centri di detenzione di migranti in Libia… - ZIA_FE : 'Words are stones' campagna promossa da Lunaria (APS che si occupa di volontariato, ricerca, migranti) in collabora… - RennaTonino : RT @EzioSavasta: #Sos @AlarmPhone, senza notizie di un barcone con 45 #migranti a bordo: 'Temiamo il peggio, ma speriamo che in qualche mod… -