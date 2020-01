LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: 500 metri maschili, tocca a Mirko Giacomo Nenzi!mo (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 11 GENNAIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il calendario degli Europei di Speed skating – I favoriti gara per gara – Le speranze di medaglia dell’Italia 14:20 tocca a Mirko Giacomo Nenzi! 14:18 Smeekens resta davanti, il norvegese Bjorn Magnussen (35”15) ruba la seconda posizione a Chaban. 14:15 L’Olandese Jan Smeekens si porta in testa con 34”78, il bielorusso Artiom Chaban si inserisce invece in seconda piazza a 0”37 di ritardo. 14:13 Si inseriscono altri atleti, Rosanelli scala in quinta piazza. 14:11 Il polacco Damien Zurek fa segnare il miglior tempo in 35”58. 14:09 Jeffrey Rosanelli ha concluso la gara in 35”92 ed è momentaneamente in seconda piazza. 14:06 In gara questa volta ci saranno anche due azzurri: Jeffrey Rosanelli e Mirko Giacomo Nenzi. 14:03 La prossima gara in ... Leggi la notizia su oasport

