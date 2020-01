L’aggressione degli ambulanti al consigliere M5S (Di sabato 11 gennaio 2020) Una testata sferrata all’orecchio sinistro ha messo ko Andrea Coia. Il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione Commercio che era diventato l’idolo degli ambulanti (ed era stato soprannominato Coidicine dall’ex assessore Adriano Meloni per la sua presunta vicinanza ai Tredicine) ieri si è ritrovato a terra, aggredito da un gruppetto di urtisti (i venditori di souvenir) recentemente sfrattati da postazioni di primo piano per volere dell’assessorato al Commercio che, in ottemperanza a quanto disposto dal Tavolo del Decoro, ha fatto fuori soste ambitissime per i bancarellari tra cui quelle di Fontana di Trevi. Il Messaggero racconta oggi in un articolo a firma di Camilla Mozzetti che chi doveva fare le valigie e sloggiare da Fontana di Trevi, piazza Mignanelli, piazza del Popolo e Pantheon ha proposto al Campidoglio altre soste in via della ... Leggi la notizia su nextquotidiano

