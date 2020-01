Inter, Marotta: «Mercato? Il gruppo di oggi è primo, va rispettato» (Di sabato 11 gennaio 2020) Il commento di Beppe Marotta sui potenziali obiettivi di Mercato dell’Inter a pochi minuti dalla sfida con l’Atalanta Beppe Marotta, Intervenuto nel prepartita di Inter-Atalanta ai microfoni di Dazn, ha voluto fare alcune precisazioni circa le voci di Mercato riguardanti il club nerazzurro. «Eriksen subito o a giugno? In questo momento circolano tanti nomi, sicuramente non sono tutte le voci sono veritiere. Fino ad oggi non c’è nulla di ufficiale. E’ un Mercato povero, non fatto di scelte ma di opportunità. Cerchiamo di migliorare il gruppo con innesti di grandi qualità. Eriksen è un giocatore Interessante con contratto in scadenza a giugno, ma non abbiamo allacciato nessun contatto con il club nè con l’agente. Giroud? Bisogna valutare ogni singola situazione, ci sono difficoltà oggettive. Il gruppo di oggi è primo in classifica, va rispettato. Non siamo ... Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : Marotta conferma la linea dell’Inter per Arturo Vidal: “Dipende da tanti fattori, è un giocatore importante per noi… - tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #Inter e #Juve vanno in #Chiesa ?? #Eriksen per #Conte: #Marotta accell… - FabrizioRomano : Marotta: 'Non abbiamo avuto alcun contatto col Tottenham. Eriksen è un ottimo giocatore e va a scadenza, ma credo c… -