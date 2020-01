Incendi in Australia, il koala è assettato e il cane lo accoglie così: le immagini della loro amicizia (Di sabato 11 gennaio 2020) Stanno facendo il giro del web le immagini di un koala assetato, in Australia, che da giorni si avvicina all’abitazione di alcune persone per abbeverarsi. Nel video, l’incontro con il cane dei proprietari, Rusty, che accoglie il marsupiale nel “proprio” territorio. Intanto gli Incendi, nel Paese, stanno proseguendo in quello che è stato, il 2019, l’anno più caldo e secco dal 1900 a oggi. La stima del WWF è che circa un miliardo di animali siano morti a causa dei roghi. L'articolo Incendi in Australia, il koala è assettato e il cane lo accoglie così: le immagini della loro amicizia proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

