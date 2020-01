Calciomercato Milan, scelto il sostituto di Reina: è un ex Premier League (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Milan. Rossoneri molto attivi in entrata e in uscita. Nel giorno delle visite mediche di Kjaer, vicino l’acquisto del vice Donnarumma Un Calciomercato invernale, quello del Milan, finora ricchissimo di notizie e indiscrezioni. Dopo gli acquisti di Ibrahimovic e Kjaer (quest’ultimo ancora da ufficializzare) e la cessione di Caldara all’Atalanta, un altro calciatore si … L'articolo Calciomercato Milan, scelto il sostituto di Reina: è un ex Premier League proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

MarcoBovicelli : #Milan, visite mediche in corso per Simon #Kjaer: giocatore arrivato alla Clinica La Madonnina, le prime immagini d… - FabrizioRomano : Simon Kjaer al Milan, affare in chiusura ???? @DiMarzio @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham chiede #Piatek. La situazione -