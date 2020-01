Uomini e Donne, Pamela e Enzo tornano in studio, Stefano lancia una frecciatina (FOTO) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Pamela Barretta e Enzo Capo sono tornati in studio, mentre sui social Stefano Torrese si è lasciato andare qualche frecciatina. A primo acchito potrebbe sembrare che la contingenza dei due avvenimenti implichi la loro connessione. Stando a quanto rivelato da Stefano, però, pare che la verità non sia questa. L’ex cavaliere del trono over, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha fortemente criticato “certe Donne” che pur di un po’ di visibilità nel programma farebbero di tutto. Il riferimento è sembrato evidente a Pamela, ma sarà questa la verità? La frecciatina di Stefano Torrese su Instagram La storia d’amore tra Pamela e Enzo pare stia procedendo a gonfie vele. Quando i due protagonisti lasciarono la trasmissione, furono davvero in molti a credere che non sarebbero durati tanto. Il ... Leggi la notizia su kontrokultura

