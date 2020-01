Pensioni 2020, ultime su quota 100, quota 41 ed esodati: oggi 10 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) In questi giorni per quanto concerne la riforma delle Pensioni si fa nuovamente un gran parlare sulla bontà o meno dell’uscita anticipata con quota 100 e su quanto questa misura dovrebbe essere rivista o addirittura abolita, come più volte detto da Italia Viva che si é espressa in questi termini sia per voce del Ministro Bellanova che per voce di Matteo Renzi. Molti sostengono, inoltre, sia stata una misura iniqua che ha favorito poche persone a danno di altri che per carenza di risorse sono rimasti nuovamente ‘al palo’, su tutti i quota 41 e gli esodati. Anche le donne che ambivano alla valorizzazione del lavoro di cura ai fini previdenziali ed alla proroga dell’opzione donna al 2023 non hanno provato soddisfazione dalla legge di bilancio 2020. Il Governo ha preferito optare per la proroga solo fino al 2020 dell’opzione donna, lasciando le altre ... Leggi la notizia su pensionipertutti

