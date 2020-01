Notti in bianco? La causa è la lingua grassa: ecco come ridurre le apnee notturne (Di venerdì 10 gennaio 2020) lingua grassa, Notti in bianco. E’ questa – inaspettatamente – la parte del corpo da ‘mettere a dieta’ se si vuole migliorare la situazione quando le apnee notturne tormentano costantemente il sonno. Parola di scienziati. Perdere peso è già ritenuto dagli esperti un trattamento efficace, ma non era chiaro perché. Un nuovo studio condotto da un team della Perelman School of Medicine dell’University of Pennsylvania ha permesso di scoprire che i miglioramenti nei sintomi dell’apnea ostruttiva del sonno (Osa) sembrano collegati proprio alla riduzione del grasso nella lingua. Utilizzando la risonanza magnetica per misurare l’effetto della perdita di peso sulle vie aeree superiori nei pazienti obesi, gli autori hanno appurato che questo è un fattore primario nel ridurre la gravità della patologia. I risultati della ricerca sono pubblicati ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

VentagliP : RT @LuNaStOrTa_13: 'La luna: ci sono notti in cui sembra produrre un miele bianco di sogni, di solitudine e di silenzio.' ~Fabrizio Caramag… - LuNaStOrTa_13 : 'La luna: ci sono notti in cui sembra produrre un miele bianco di sogni, di solitudine e di silenzio.' ~Fabrizio Ca… - labuonasalute : Lingua grassa, notti bianche. “Metterla a dieta riduce le apnee” - Lingua grassa, notti in bianco. E' questa - inas… -