Licia Nunez: "Ho abortito a 24 anni e bevuto alcool per un anno intero" - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luana Rosato Licia Nunez svela di aver abortito quando aveva solo 24 anni e di essersi rifugiata, dopo quella storia, nell'alcool: "Più bevevo, più mi sembrava di sentire quella creatura" Nella casa del Grande Fratello Vip iniziano le confessioni e Licia Nunez, dopo aver parlato del presunto tradimento subito da Imma Battaglia, ha toccato un altro tasto molto dolente del suo passato: la perdita di un figlio. Prima di intraprendere una relazione con l’attuale compagna di Eva Grimaldi, la Nunez ha avuto una frequentazione durata tre mesi con un imprenditore del quale rimase incinta. Pur avendo avuto con lui solo un rapporto nel corso di tutta la loro storia e nonostante avessero preso tutte le precauzioni possibili, Licia venne a conoscenza di aspettare un bambino. “L’unico rapporto in tre mesi di frequentazione con un uomo più grande di me di 10 anni – ha raccontato ad alcuni ... Leggi la notizia su ilgiornale

