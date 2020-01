HGTV – Home e Garden: sul canale 56 arrivano case e ristrutturazioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) HGTV Il prossimo 2 febbraio debutterà sul 56 del digitale terrestre, un nuovo canale tematico dedicato alla casa, HGTV – Home & Garden. Si tratta del nono canale in chiaro di Discovery Italia, il cui arrivo causerà la messa in onda di Motor Trend solo sul canale 59; un canale che offrirà anche produzioni italiane, dopo un rodaggio iniziale nel quale sarà proposta la programmazione del corrispettivo americano. HGTV: tutto sul nuovo canale Discovery disponibile dal 2 febbraio HGTV nella classifica dei canali americani più visti del 2019 si è piazzato al nono posto con 1.307.000 spettatori; un risultato importante che, nonostante una perdita del 10% rispetto all’anno precedente, lo ha visto superare senza difficoltà TLC (che è un po’ la nostra Real Time), Lifetime e The CW. Merito di trasmissioni quali Casa su Misura, Una Coppia in Affari e Home Town, simili a quelle ... Leggi la notizia su davidemaggio

