Gli audio delle telefonate del Russiagate (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il caso Savoini è a un punto di svolta: il Fatto Quotidiano scrive oggi che i pubblici ministeri che indagano sono in possesso delle registrazioni audio di alcune telefonate di Gianluca Meranda, l’avvocato d’affari che faceva parte della trojka in trattativa all’Hotel Metropol. Il professionista aveva infatti l’abitudine di registrare le conversazioni e queste sono rimaste nel suo cellulare sequestrato: I magistrati di Milano, che indagano per corruzione internazionale, stanno studiando i contenuti dei cellulari sequestrati nel luglio scorso. Si tratta degli smartphone in uso ai tre indagati dell’indagine: Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini, nonché uomo della Lega per i rapporti con la Russia, Gianluca Meranda, avvocato d’affari, ex massone e Francesco Vannucci, toscano, consulente bancario, ex politico locale del Pd. Ma è soprattutto su Meranda che si ... Leggi la notizia su nextquotidiano

paolorm2012 : Russiagate, i pm hanno gli audio delle telefonate - Il Fatto Quotidiano - paolorm2012 : RT @susy43279731: Russiagate, i pm hanno gli audio delle telefonate - AnnaOrr15 : RT @susy43279731: Russiagate, i pm hanno gli audio delle telefonate -