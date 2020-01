Cilento, la storia del sindaco Vassallo in scena in oltre cento teatri italiani (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Mariateresa Conte Cilento – Ha superato quota 120 rappresentazioni sui palcoscenici di tutta Italia, lo spettacolo teatrale “Il sindaco pescatore” con l’attore romano, Ettore Bassi, nei panni del sindaco ambientalista di Pollica, Angelo Vassallo, di cui racconta la storia personale e politica. Ucciso con nove colpi di pistola da mani armate ed ancora ignote, la sera del 5 settembre 2010, il sindaco Vassallo, pescatore di professione, era conosciuto per le sue battaglie contro le illegalità e la tutela del mare e dell’ambiente. La storia di un eroe moderno, quella di Angelo Vassallo, raccontata in un libro scritto dal fratello Dario Vassallo che ha ispirato anche una fiction Rai e dal quale poi, circa due anni fa, è nato lo spettacolo teatrale “Il sindaco pescatore” che va in scena in tutti i teatri d’Italia raccontando la storia del sindaco eroe ... Leggi la notizia su anteprima24

