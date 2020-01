Ces 2020, tutte le novità delle case automobilistiche (Di venerdì 10 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – Il Ces 2020 sta diventando sempre più orientato verso il segmento automotive viste le ufficializzazioni di nuove vetture, prototipi e soprattutto di tecnologie per intrattenimento a bordo, guida autonoma, sistemi di assistenza e nuovi materiali. Ecco le migliori novità viste a Las Vegas, in gallery tutte le immagini. Audi Ai: Me Concept Audi AI:Me arriva a Las Vegas dopo l’ufficializzazione al Salone di Shanghai e si presenta come una summa di tutte le ultime novità in ambito tecnologico dal confort per i passeggeri ai servizi. Tutto gira attorno all’intelligenza artificiale che ogni giorno affina la conoscenza dell’utente personalizzando l’esperienza dal sistema d’infotainment alla pianificazione dei percorsi, ma anche posizione dei sedili, temperatura e profumi diffusi in abitacolo. Tra gli altri dettagli, il visore per la realtà virtuale per ... Leggi la notizia su wired

