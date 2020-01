Adrian Mutu è il nuovo commissario tecnico della Romania Under 21 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuova avventura per Adrian Mutu nel mondo del calcio. L'ex attaccante che ha vestito nella sua carriera le maglie di Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina e Cesena è il nuovo commissario tecnico della nazionale Under 21 della Romania. È stata la Federcalcio romena ad ufficializzare il tutto in un comunicato. Tanti i messaggi per Mutu, che ha ricevuto l'incoraggiamento e l'in bocca al lupo sui social anche del suo ex compagno e grande amico Sebastien Frey. Leggi la notizia su fanpage

