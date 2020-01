Accadde oggi, 10 gennaio 1960: va in onda la prima puntata di “Tutto il calcio minuto per minuto” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Scusa Ameri, sono Ciotti” o “Clamoroso al Cibali” sono alcune delle frasi più celebri nate all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto e che sono entrate nel lessico di tutti i giorni. Era il 10 gennaio 1960 e nel primo pomeriggio di domenica prese ufficialmente il via uno dei programmi più importanti della Radio italiana. Nasceva, negli studi Rai di Milano, Tutto il calcio minuto per minuto, forse il più importante perché ha attraversato generazioni, ha resistito ai cambiamenti e ha accompagnato l’evoluzione della storia sportiva e sociale d’Italia diventando il programma più longevo dell’etere italiano. La radiocronaca è ormai un “oggetto” di culto. Pochi ormai coloro che seguono le partite alla radio. La trasmissione prevede in origine il collegamento da quattro campi, per il solo secondo tempo, mentre gli altri risultati vengono aggiornati dallo studio ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

RaiNews : 40 anni fa l'omicidio di #piersantimattarella. Alle 17 lo speciale di Rainews24 ? - RaiNews : Filosofo, scrittore e semiologo, avrebbe compiuto oggi 88 anni. Tra i suoi maggiori successi letterari 'Il nome del… - limesonline : ?? Buon venerdì con gli anniversari geopolitici di oggi ?? -