Su Italia Uno “Giustizia privata” | Trama e trailer (10 gennaio) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un thriller è la scelta di Italia Uno per la prima serata di venerdì 10 gennaio. Andrà in onda alle 21.20 “Giustizia privata” Sarà trasmesso su Italia Uno il film “Giustizia privata” diretto diretto da F. Gary Gray con Gerard Butler e Jamie Foxx. Il thriller del 2010 andrà in onda in prima serata su … L'articolo Su Italia Uno “Giustizia privata” Trama e trailer (10 gennaio) proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

agorarai : Usa-Iran, omicidio #Solemaini 'Penso che sia ridicolo dire che Trump si è mosso contro uno che garantiva la stabili… - ItalyMFA : 'Subito a lavoro per il Sistema Italia in #Albania, ci aspettano mesi densi di attività e impegni, per rafforzare l… - La7tv : #tagada @BelpietroTweet sottolinea il fallimento del governo nel tentativo di dare all'Italia un ruolo primario nel… -