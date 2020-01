Soccavo, figlio del boss ucciso dal barbiere, arrestati i killer di Fortunato Sorianiello (Di giovedì 9 gennaio 2020) Carabinieri e Polizia hanno arrestato quattro persone per l'omicidio di Fortunato Sorianiello, ucciso in un salone da barbiere nel 2014 a Soccavo (Napoli): in manette il boss emergente Carlo Tommaselli, il figlio Filippo, Enrico Calcagno e Antonio Megali; il fratello di quest'ultimo fu ucciso nove mesi dopo in un agguato identico, a Pianura. Leggi la notizia su napoli.fanpage

