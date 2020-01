Secondo il presidente Inps “il reddito di cittadinanza funziona, ma la povertà non è abolita” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha commentato i risultati del reddito di cittadinanza, la misura cardine del programma di governo del Movimento Cinque Stelle. E ha riconosciuto che la povertà non è stata abolita: "La povertà purtroppo non è abolita, ma la misura sta dando ottimi risultati e ossigeno a milioni di italiani sfortunati". Leggi la notizia su fanpage

