Scomparsa di Luigi Mario Favoloso, la testimonianza a Mattino Cinque: ‘Sta bene’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Ho saputo da fonti vicino alla sua ex compagna (Nina Moric) che Luigi Favoloso starebbe a casa di un amico che affitta macchine nell’hinterland milanese o napoletano. So per certo che sta bene“. Così il fotografo Maurizio Sorge ospite di Mattino Cinque nella puntata di giovedì 9 gennaio commenta la Scomparsa di Luigi Mario Favoloso (ex compagno di Nina Moric), denunciata alle autorità dalla madre nei giorni scorsi. La Scomparsa di Luigi Favoloso Il 32enne concorrente del Grande Fratello 2018 infatti aveva fatto preoccupare amici e familiari. A dare notizia della Scomparsa il fotoreporter Alex Fiumara, con un appello su Facebook: “Aiutateci a ritrovarlo”. Dal 29 dicembre la famiglia non aveva più sue notizie, dopo che si sarebbe allontanato da Torre del Greco, città di cui è originario. La madre Loredana Fiorentino aveva denunciato la Scomparsa al ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

