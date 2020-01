Rita Pavone leghista al Sanremo 2020 | Il dono della voce vince su tutto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Rita Pavone torna al festival di Sanremo a quasi cinquant’anni di distanza dalla sua ultima presenza: era il 1972 e la sua canzone “Amici Mai” non arrivò nemmeno tra le finaliste di un’edizione non indimenticabile. L’ultima volta di Rita all’Ariston… …che per la verità ancora non era l’Ariston visto che la serata finale del Festival … L'articolo Rita Pavone leghista al Sanremo 2020 Il dono della voce vince su tutto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Rita Pavone Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rita Pavone