Luigi Favoloso scomparso, parla il fotografo Sorge: “è a casa di un amico…” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Luigi Mario Favoloso, ex signor Nina Moric, è ormai scomparso da qualche giorno. Anzi, dall’anno scorso. Le ultime notizie a suo riguardo risalgono al 29 dicembre. Da allora, e in questi giorni tanti sono stati gli appelli di amici e familiari, non vi è più traccia dell’uomo in quel di Torre del Greco. C’è una denuncia ai Carabinieri, ci sono persino i servizi dedicati dei programmi di inchiesta, da Chi l’ha visto a Quarto Grado. Oggi, però, c’è anche una nuova testimonianza chiave. Favoloso è nell’hinterland milanese? A dare importanti notizie su Luigi Favoloso è stato il fotografo Maurizio Sorge che, questa mattina, è intervenuto all’interno di Mattino Cinque. Secondo Sorge, l’ex concorrente del GF Vip non sarebbe in pericolo, ma non avrebbe alcuna voglia di farsi trovare. Questo, almeno, è ciò che si evince dalle dichiarazioni del fotografo: “Ho saputo da fonti vicino alla sua ... Leggi la notizia su thesocialpost

mattino5 : In diretta a #Mattino5 le rivelazioni di @MaurizioSorge sulla sparizione di Luigi Favoloso: 'Forse si trova da un a… - zazoomblog : A Pomeriggio 5 testimonianza choc: Luigi Favoloso avrebbe detto a Nina Moric che si voleva suicidare dopo la fine d… - pomeriggio5 : Il mistero della Sim libanese di Luigi Favoloso #Pomeriggio5 -