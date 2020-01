Lotto di crema di burro di arachidi ritirato dal mercato (Di giovedì 9 gennaio 2020) È stato ritirato dal mercato il latte di crema di burro di arachidi prodotto da Clearspring nel Regno Unito per rischio chimico, ovvero, per superamento dei limiti di aflatossine imposti dal regolamento. A dare la notizia di questo provvedimento è il Ministero della Salute che attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito, ha invitato tutti a non consumarlo. Il Lotto di crema di burro di arachidi prodotto da Clearspring a Londra, nel Regno Unito, è stato richiamato dal mercato a causa di “rischio chimico”, ovvero del “superamento dei limiti di aflatossine imposti da regolamento”. Il comunicato è possibile visionarlo nella sezione del sito del Ministero della Salute dedicata ai richiami dei prodotti alimentari da parte degli operatori. Il prodotto ritirato dal mercato si chiama “Organic Peanut Butter Crunchy”, il marchio del prodotto è “Clearspring” e nel ... Leggi la notizia su bigodino

Lotto crema Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lotto crema