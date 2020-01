Lombardia: Buffagni, 'non si usi soldi pendolari per coprire buchi autostrade' (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Non vogliamo e sono certo che verrà smentito l'ipotetico progetto da parte della regione Lombardia: non si usino i soldi dei pendolari per coprire i buchi delle autostrade lombarde tanto care alla Lega". Così Stefano Buffagni, il viceministro dello Sviluppo economico, in Leggi la notizia su liberoquotidiano

