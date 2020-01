Il Barcellona sbaglia strada e altri errori nel calcio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non è iniziata nel migliore dei modi la trasferta del Barcellona in terra saudita. Sbarcati a Gedda per affrontare l’Atletico di Madrid nella semifinale della Supercoppa di Spagna, i blaugrana hanno trovato un bus ad attenderli all’uscita dall’aeroporto. Il programma prevedeva il trasferimento immediato allo stadio Prince Abdullah Al Faisal, dove il tecnico Valverde avrebbe dovuto tenere subito una conferenza stampa. Probabilmente male informato, però, l’autista si è diretto sparato verso un altro impianto, il King Abdullah Sport, dove ovviamente non c’era nessuno ad attenderli. Non solo, una volta realizzato l’errore, ha fatto dietrofront ma è finito nel congestionato traffico cittadino, «sequestrando» Messi & Co. per così tanto tempo che Valverde ha dovuto rimandare l’appuntamento con la stampa. FC ... Leggi la notizia su gqitalia

