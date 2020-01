Harry e Meghan, il clamoroso divorzio reale. L’annuncio: “Abbiamo deciso dopo mesi di riflessione” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alla fine, L’annuncio che tanti temevano è arrivato. I duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle dicono addio al loro status di reali. Il divorzio è stato annunciato dai due con un post sull’account Instagram della coppia reale, che rinuncia ai loro doveri ufficiali e ai loro obblighi di rappresentare la Regina in Gran Bretagna e nel mondo. Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, annunciano così il divorzio da membri della Royal Family. La coppia, che “continuerà a sostenere totalmente Sua Maestà la Regina”, intente dividersi “tra il Regno Unito e il Nord America” per ritagliarsi progressivamente “un nuovo ruolo”. Harry e la consorte hanno quindi annunciato di voler rinunciare ai loro doveri reali e di voler lavorare per raggiungere l’indipendenza finanziaria. ( dopo la foto) “dopo molti mesi di discussioni ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

