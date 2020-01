Grande Fratello VIP 4 riparte da Temptation Island: televoto aperto a sorpresa! (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’incredibile catena dei reality show in casa Mediaset non si interrompe, neanche se di mezzo ci sono quattro mesi di pausa. Forse anche un po’ in maniera inaspettata, il primo televoto aperto nel corso della puntata d’esordio del Grande Fratello VIP 4 ha riguardato due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island VIP. I due personaggi in questione sono ovviamente il cantautore sardo Pago e la sua ex fiamma Serena Enardu. Dopo l’ingresso in casa dell’artista, Alfonso Signorini ha introdotto a sorpresa in studio la presenza della Enardu, spiegando che il giornalista vorrebbe che tra i due potrebbe essere un nuovo chiarimento dopo la brutta litigata scoppiata al falò di confronto nel programma tv condotto da Alessia Marcuzzi. Grande Fratello VIP 4 riparte da Temptation Island Ma Pago e Serena Enardu si sono rincontrati? No. O, per ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

