Francesca Barra ricoverata in ospedale: cosa è successo e come sta (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Intervento ok”: Francesca Barra annuncia così di essere stata ricoverata in ospedale. La giornalista ha postato su Instagram uno scatto in cui è stesa in un letto dell’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. Nell’immagine non si vede tutto il volto della moglie di Claudio Santamaria, ma solo il pigiama, le lenzuola e la flebo. Francesca non ha svelato cosa sia accaduto di preciso, ma ha ironizzato sul suo oroscopo, affermando che farà di tutto per essere presente a La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in cui è un ospite fisso. “Branco e la sfiga che prospetti alla bilancia…non vi temo! – ha scritto nel post la Barra – ho detto ai dottori che devo tornare da Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne mercoledì. Me lo concedono se mi mette un lettino stile Amanda Lear sul palco”. La giornalista non ha ... Leggi la notizia su dilei

