Ecco perchè Lobotka e Demme sono due centrocampisti diversi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Marchetti: i due giocatori non sono uguali perché Lobotka può giocare anche da mezzala, Demme no. E’ più un uomo difensivo che offensivo, è più un De Rossi per intenderci A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti alcuni opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del mercato del club azzurro e dei due centrocampisti Lobotka e Demme. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net Marco Juric, giornalista “Demme intorno alle 10:00 si è fatto dare la divisa del Napoli ed ha iniziato le visite mediche intorno alle 11. Finiranno verso l’ora di pranzo e poi, andrà a Napoli per cui non farà parte della spedizione romana, ma si allenerà a Castelvolturno. Ho chiesto a Villa Stuart se Lobotka domani avrebbe fatto le visite mediche e mi hanno detto di no: non è prenotata”. Luca Marchetti, giornalista “Quando trovi 2 giocatori che ti piacciono, ci sta che ... Leggi la notizia su forzazzurri

