Confcommercio Napoli: Via Morelli, finalmente ripulito il porticato, ora tocca alla Galleria Umberto "Il porticato di via Morelli, da sempre regno del degrado e della sporcizia, lasciato abbandonato troppo a lungo, è stato riportato oggi a uno stato di decoro per il quale bisogna in primo luogo ringraziare il capo dei vigili urbani di Napoli Ciro Esposito che ha accolto le nostre rimostranze. E' giusto plaudire alle azioni che vanno nella direzione della vivibilità quando ciò accade nella nostra città". Lo ha dichiarato il presidente di Confcommercio Napoli Massimo Vernetti, nel commentare l'azione di pulizia compiuta proprio alle porte del salotto buon della città. "Un intervento che si attendeva da tempo in una zona che rappresenta il biglietto da visita per l'ingresso nel quartiere di Chiaia che, con grande sforzo, anche noi rappresentanti delle imprese stiamo cercando di far tornare al suo antico splendore. L'ultima iniziativa da noi realizzata con il progetto delle luci d'artista ...

