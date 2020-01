Angela Nasti, costume birichino (e generoso). E i fan non hanno dubbi: “La migliore” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Soltanto pochi giorni fa aveva infiammato la rete con delle meravigliose foto in costume che avevano messo in evidenza il suo décolleté. Adesso Angela Nasti ha voluto condividere ancora una volta uno scatto da sogno dalle Mauritius, dove attualmente si trova in vacanza insieme alla sua famiglia. In questa occasione si è immortalata con un costume estremamente sgambato. Il suo sguardo sensuale rivolto verso l’obiettivo è da pelle d’oca, mentre il resto è una visione a dir poco celestiale. La sua posa è molto provocante ed il suo generoso lato B si intravede di profilo in tutta la sua bellezza. I suoi fan sono impazziti di gioia per l’ennesima volta e non sono riusciti a contenere le loro emozioni, riversandole sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto) Lo scatto ha già raccolto l’eccezionale risultato di 100 mila like. Centinaia i messaggi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

deepestharry : Angela e Chiara Nasti vogliono troppo farsi vedere mamma mia ogni volta che parlano mi cadono le braccia perché si… - 200flop : Angela nasti senza trucco assurda io senza trucco sembro una tossica cioè ma non ho capito - aletheiademie : fatemi essere Angela Nasti -