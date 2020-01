VIDEO Daniel Yule in testa dopo la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio. Alex Vinatzer 11° (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Daniel Yule ha concluso al comando la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Lo svizzero ha chiuso la sua gara col tempo di 47.56 precedendo il norvegese Henrik Kristoffersen di 19 centesimi e lo svedese Andre Myhrer di 40 centesimi. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, undicesimo a 0.95 dal leader ma a 55 centesimi dal terzo posto: l’azzurro, terzo domenica scorsa a Zagabria, ha tutte le carte in regola per puntare al podio. Si qualificano alla seconda manche anche Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Simon Maurberger, Stefano Gross e Riccardo Tonetti. Di seguito il VIDEO della gara di Daniel Yule, in testa dopo la prima manche dello slalom di Madonna di Campigli. VIDEO Daniel Yule, prima manche slalom Madonna DI Campiglio: Serata di gala a Madonna di Campiglio<img ... Leggi la notizia su oasport

